Катерина Гордеева об Алексее Навальном

Человек, который арестован, — находится в заведомо уязвимом положении: те, кто имеет возможность принимать относящиеся к нему решения, - на свободе. А он — нет.

Человек за решёткой, который болеет и истощён — уязвим в втройне. Под угрозой не только его человеческое достоинство, но и здоровье. Да и просто-напросто жизнь.

Именно это сейчас происходит с Алексеем Навальным

И это уже никакая не политическая история. Это — настоящее гуманитарное преступление.

В 21 веке мы тут в России не раз были свидетелями того, как в российских тюрьмах истязали и замучивали насмерть людей.

Сделавшие это, пытались нас убедить, что ничего такого, все нормально, так и надо, все ок.

Нет, не ОК.

К Алексею Навальному надо допустить квалифицированных врачей, как того требуют его жена, дочь, адвокаты, медики и люди, имеющие сострадание.

Да, ужасно не хочется погружаться в эту историю: у каждого из нас есть свои дела, хочется спокойно заниматься ими – зажмуриться, заткнуть уши, пробежать мимо.

Да, никто из нас не исключение, всем хочется отвернуться, ни у кого сил нет. Но так нельзя.

Ни один человек, имеющий сердце и совесть не должен стать молчаливым свидетелем того, как другого истязают и сводят в могилу на его глазах. А если он молчит и отводит взгляд, то становится соучастником.

Я не имею права призывать кого бы то ни было на завтрашний несанкционированный митинг: это сложный вопрос, у которого нет общих решений и каждый решает за себя.

Но я считаю важным сказать, что я против того, чтобы в моей стране людей сажали за убеждения и взгляды, пытали, унижали и умерщвляли в тюрьмах, затыкая рот всем тем, кто таким положением дел не согласен.

Именно поэтому к Навальному должны быть допущены врачи. Это – как минимум.

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