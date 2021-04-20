Центр Екатеринбурга перекрыли накануне протестов

Центр Екатеринбурга власти начали закрывать, объяснив это подготовкой к 9 мая. На Плотинке утром появились лежащие секции заграждений, а в некоторых местах рабочие уже успели установить забор, передает ЕАН. Забор занимает значительную часть территории Исторического сквера и перекрывает свободный проход по Плотинке, отмечает Е1.

В мэрии установку ограждения объясняют монтажом концертной площадки для мероприятий к 9 мая: «В этом году работы начались раньше обычного, поскольку конструкция концертной площадки очень сложная, а забор ограждает монтажную площадку для безопасности граждан».

21 апреля в центре Екатеринбурга и других городов планируется несогласованная акция протеста сторонников Алексея Навального. В это же время военные проведут репетицию парада, замечает ЕАН.