Рогозин показал первый модуль российской космической станции

Строительство первого модуля новой российской орбитальной станции уже начато, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал он в соцсетях, опубликовав видео из цеха, где строится модуль.

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. pic.twitter.com/CYa5o7yk4y — РОГОЗИН (@Rogozin) April 20, 2021

Ранее сообщалось, что Россия намерена создать собственную орбитальную станцию, так как рассматривается вариант выхода из проекта МКС, что связано с ухудшением технического состояния российского сегмента станции. Источник «Интерфакса» предварительно оценил создание национальной орбитальной станции до 2030 года в $5-6 млрд.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.