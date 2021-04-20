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В Кургане за завтрашний митинг задержали координатора штаба Навального

20.04.2021

Из-за анонсированного на 21 апреля митинга в Кургане полиция задержала координатора местного штаба Навального Алексея Шварца.

«На него составляют протокол якобы за организацию завтрашнего митинга по 20.2 КоАП РФ, но раз это повторное нарушение будут вменять 20.2 ч.8. Из Алексея пытаются сделать организатора акции, при этом ни одного доказательства у полиции нет. Обвинение строится только на посте в Telegram с роликом-анонсом акции», — сообщили в telegram-канале штабе.

Шварца оставили в отделе полиции на 48 часов до суда.

19 апреля за анонсы акции протеста в Краснодаре задержали двух активисток Алипат Султанбегову и Марьям Дадашеву. Сегодня в Краснодарский штаб Алексея Навального пришли с обыском. В Москве накануне в полицию забрали сторонницу Навального, которая написала на стене мелом время и место ближайшей акции в поддержку оппозиционера, сообщали в «ОВД-Инфо».

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