Действия полиции и судов стали главными страхами россиян

В первые месяцы года главными источниками страхов россиян стали действия полиции и судов в связи с акциями протеста, следует из данных «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей. Как пишет «КоммерсантЪ», на втором месте оказался страх «нашествия волков», на третьем — угроза «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Другие страхи россиян связаны с ростом цен на продукты, давлением государства на соцсети, обострением отношений России и США, конфликтом на Донбассе и ситуацией с коронавирусом.

«Национальный индекс тревожностей» определяет и ранжирует фобии на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в соцсетях. В конце 2020 года россияне больше всего боялись падения уровня жизни, недостаточного уровня медицинской помощи из-за коронавируса и возможных последствий вакцинации.