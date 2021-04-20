Госдеп назвал неспровоцированной эскалацией решение России закрыть проход судов в Черном море

Решение Минобороны России запретить проход иностранных военных кораблей и других судов в трех районах Черного моря США сочли эскалацией кампании Москвы по дестабилизации Украины.

«Россия неоднократно предпринимала агрессивные действия против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины. Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины. Такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне достоверных сообщений о наращивании российских войск в оккупированном Крыму и около границ Украины и других провокационных действий возглавляемых Россией сил на линии соприкосновения», — говорится в сообщении Госдепа.

В Вашингтоне призвали Москву прекратить преследование судов в регионе и отозвать войска от границ Украины.

Минобороны России ранее решило приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября. В это время отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб.