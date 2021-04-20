Посол США покинет Москву на несколько недель

Посол США в России Джон Салливан вернется на родину на этой неделе, но вернется в Москву «в ближайшие недели». Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента. Ранее в Кремле Салливану настоятельно посоветовали вернуться в Вашингтон.

«На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться, поскольку он согласился продолжать свою должность на неопределенный срок», — сказал представитель Госдепартамента порталу Axios.

Ранее издание сообщало, что Салливан дал понять, что намерен остаться в России, несмотря на предложение российских властей вернуться в США.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва в качестве ответа на новые американские санкции вышлет из страны 10 американских дипломатов, а Салливану рекомендовали отправиться в Вашингтон для консультаций. За день до этого США, кроме прочего, решили выслать десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.