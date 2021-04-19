ФАС завела дело на Google

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Google. Причиной стали «внезапные блокировки» и удаление аккаунтов пользователей «без предупреждения и обоснования действий».

В сообщении пресс-службы ФАС говорится, что таким образом компания злоупотребляет доминирующим положением сервиса YouTube на рынке видеохостинга. Ведомство называет правила, установленные Google, «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми» в том, что касается приостановления и блокировки аккаунтов. Это, считают в службе, может привести к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции.

Поводом для проверки стала жалоба организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), глава которой — депутат Госдумы Леонид Левин.

12 апреля YouTube заблокировал проект «Народное голосование» телеканала «Царьград», а в конце марта — канал RT на арабском языке. Последнее стало причиной заявлений в МИД РФ, где это назвали актом цензуры. В ноябре 2020 года выяснилось, что видео Владимира Соловьева не попадают в раздел «В тренде», что стало причиной реакции Роскомнадзора.