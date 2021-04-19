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Сотрудникам признанного иноагентом ФБК* запретили знакомиться с делом об экстремизме из-за гостайны

19.04.2021

Мосгорсуд запретил соратникам Алексея Навального знакомиться с материалами дела о признании ФБК* (который власти уже считают иноагентом) и штабов политика экстремистскими организациями. Мосгорсуд указал, что в них содержится государственная тайна.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор ФБК* Иван Жданов, опубликовав определение суда. Таким образом, участники ФБК* смогут увидеть материалы дела только в день заседания 26 апреля. «То есть у них нет ничего! Вот прямо ничего», — отметил Жданов. 

16 апреля стало известно, что прокуратура Москвы требует признать Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального экстремистскими организациями. Сообщалось, что они «под прикрытием либеральных лозунгов» формируют условия «для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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