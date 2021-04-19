Сотрудникам признанного иноагентом ФБК* запретили знакомиться с делом об экстремизме из-за гостайны

Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор ФБК* Иван Жданов, опубликовав определение суда. Таким образом, участники ФБК* смогут увидеть материалы дела только в день заседания 26 апреля. «То есть у них нет ничего! Вот прямо ничего», — отметил Жданов.
16 апреля стало известно, что прокуратура Москвы требует признать Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального экстремистскими организациями. Сообщалось, что они «под прикрытием либеральных лозунгов» формируют условия «для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.