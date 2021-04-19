ПАСЕ намерена принять резолюцию о Навальном

ПАСЕ примет резолюцию о ситуации с Алексеем Навальным на весенней сессии. Она открылась сегодня в Страсбурге.

Как пишет DW, в Страсбург для участия прибыло около 100 депутатов. 22 апреля они, а также дистанционные участники, проведут срочные дебаты по теме ареста и заключения Навального. При голосовании против этого не высказался никто. Доклад и текст резолюции будет готовить французский депутат Жак Мэр, член «Альянса либералов и демократов за Европу».

Отмечается, что представители Украины предлагали провести дебаты на тему «Российская угроза достижению мира в Европе», но инициатива не нашла поддержки.

Депутаты ПАСЕ поднимали тему Навального на зимней сессии, 27 января они обсуждали тему отравления и задержания политика, тогда разговор шел в ходе текущих, а не срочных дебатов, и принятие резолюции не подразумевалось. Участники заседания раскритиковали Москву и призвали немедленно освободить оппозиционера.