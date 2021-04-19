Путин выступит на климатическом саммите

Владимир Путин принял предложение Джо Байдена и примет участие в саммите по вопросам климата 22 апреля. Его выступление будет проходить в формате видеоконференции.

В сообщении пресс-службы Кремля, которую цитирует «Интерфакс», говорится, что Путин планирует рассказать о российских подходах к налаживанию международного сотрудничества в вопросах преодоления последствий изменения климата.

Инициатива саммита по вопросам проблем климата принадлежит американскому президенту Джо Байдену. Он направил приглашения на мероприятие лидерам 40 стран. Планируется, что саммит пройдет 22-23 апреля в формате видеоконференции. В Кремле поначалу не могли сообщить, будет ли принято приглашение, ссылаясь на необходимость рассмотреть все детали мероприятия.

17 марта в интервью на ABC News Байден, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно.