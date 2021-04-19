Около двух тысяч россиян просят «Врачей без границ» помочь Навальному

Заявление к президенту «Врачей без границ» Кристо Кристу с отдельным обращением его автора, историка и заслуженного учителя Тамары Эйдельман, опубликовал сайт The Insider. «Медленное и циничное убийство, творящееся на наших глазах, должно быть предотвращено», — пишет она. Эйдельман перечисляет заявления, ранее составленные врачами, муниципальными депутатами, знаменитостями, лауреатами Нобелевской премии, а также письма патриарху Кириллу и Папе Римскому, кроме того, она упоминает, что соответствующую петицию на Change.org подписали уже более 200 тыс. человек, а около 30 человек начали голодовку в поддержку оппозиционного политика.
«Одно из направлений деятельности «Врачей без границ» — это поддержка тех, кто не имеет доступа к медицинской помощи. Навальный явно попадает в эту категорию. И ведь он голодает не только за себя — сотни заключенных по всей нашей несчастной стране не получают нормального лечения, а те люди, которые из-за своих тяжелейших диагнозов имеют право на досрочное освобождение, почти всегда остаются за решеткой — просто умирать в мучениях, без обезболивания, без возможности побыть с родными. Мне кажется, что эта проблема явно касается «Врачей без границ», — пишет Эйдельман.
В обращении говорится, что «Врачи без границ» занимаются глобальными задачами, но среди направлений их деятельности есть оказание медпомощи тем, кто не может получить ее через систему здравоохранения. «Ситуация с Алексеем Навальным настолько выходит за рамки обычной, что мы призываем вас вмешаться в нее — как минимум, высказать свое мнение, как максимум — попытаться добиться доступа представителей «Врачей без границ» в колонию ИК-2 в городе Покрове, где находится Алексей Навальный», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Алексея Навального переводят из колонии в стационар больницы для осужденных. Бывшие заключенные называют больницу пыточной. На выходных сообщалось о том, что состояние политика близко к критическому, тем не менее, к нему по-прежнему не допускают врачей. Во ФСИН его состояние называют удовлетворительным и говорят, что оппозиционеру назначили витаминную терапию. 10 апреля бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов объявил голодовку солидарности с Навальным, сегодня к ней присоединились пятеро выживших при теракте в Беслане.