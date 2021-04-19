Выжившие Беслана объявили голодовку солидарности с Навальным

Сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане объявили голодовку в знак солидарности с Алексеем Навальным.

«Мы видим: человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в России нет. Мы кричали, что если после Беслана власть не ответит за содеянное, то безнаказанность породит новые преступления. Все началось с Беслана. И продолжается», — рассказала «Новой газете» Элла Кесаева.

10 апреля голодовку солидарности с Навальным объявил ученый-биолог, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов. К нему, если верить отметкам в Facebook, присоединились несколько десятков человек.