Кремль: Путин занят посланием, а не Навальным

Владимиру Путину докладывают о различных письмах и обращениях по поводу здоровья Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но реагировать Путин не может.

«Это не может стать поводом для каких-то действий президента. Президент не может предпринимать какие-то действия в отношении мониторинга здоровья заключенного. Есть ФСИН, есть определенный регламент. В тюрьмах эти процессы строго регламентированы. Эти законы строго выполняются. Президент занимается подготовкой к посланию Федеральному собранию. Это чрезвычайно важное для всех нас мероприятие и для всей нашей страны», — заявил Песков.

Именно на 21 апреля, когда Путин выступит с посланием, сторонники Навального анонсировали всероссийскую акцию протеста. Песков сегодня отметил, «если будут инициироваться акции неразрешенные, они автоматически будут незаконными».

«Очень важно напомнить, что такие провокационные призывы в очередной раз звучат даже не с территории РФ. Есть смысл об этом помнить», — подчеркнул он.