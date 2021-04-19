МВД призвало не участвовать в акциях протеста

МВД выпустило заявление, в котором попросило россиян не принимать участия в акциях протеста «в обозначенное организаторами время». Причиной там назвали коронавирус и «провокации деструктивно настроенных лиц».

В заявлении на сайте ведомства говорится, что в условиях массового скопления людей легко заразиться COVID-19. Ведомство призывает предостеречь от участия близких, особенно несовершеннолетних и упоминает, что предпримет «все необходимые меры для поддержания порядка в регионах страны». В документе отмечается, что «любые агрессивные действия» участников, «и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур», будут расцениваться как «угроза общественной безопасности».

Сторонники Алексея Навального назначили общероссийский митинг в его поддержку на 21 апреля. Утром 19 апреля в Петербурге задержали бывшего главу штаба Навального Дениса Михайлова, за участие в акции 31 января ему грозит штраф либо до 15 суток ареста. Штабы Навального в регионах сообщили, что ушли на удаленку, чтобы обезопасить своих сотрудников. Кремль заявил, что в случае незаконных акций правоохранительные органы предпримут меры и напомнил, что «призывы к провокациям звучат из-за рубежа».

18 марта в московских «Лужниках» прошел концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма. Сообщалось, что на стадионе не было свободных мест и большинство были без масок. Предупреждений от МВД об опасности заразиться коронавирусом в этот день не поступало.