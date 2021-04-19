Отца Ивана Жданова 10 дней конвоировали в вагоне в Архангельск

Отец Ивана Жданова Юрий 10 дней провел в вагонзаке, пока его конвоировали из Ростова-на-Дону в Архангельск. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Владимир Воронин.

По словам Воронина, завтра в Нарьян-Маре пройдут следственные действия. Юрий Жданов является отцом директора ФБК* Ивана Жданова. Тот с 12 апреля не мог получить информацию о местонахождении родителя, тогда Жданов сообщал, что его отца увезли из СИЗО 8-го числа, но в Архангельске он не появился.

На Юрия Жданова завели дело о превышении должностных полномочий. Сообщалось, что Жданов, будучи членом жилищной комиссии, рекомендовал главе населенного пункта выдать квартиру по соцнайму, а затем выяснилось, что эта семья уже получала субсидию на жилплощадь. Он арестован до 21 мая. Сын Жданова писал, что у его отца повышенное артериальное давление и гипертоническая болезнь, к тому же его сокамерники болеют, и он сам начал простужаться. Иван Жданов уверен, что преследование отца связано с его политической деятельностью.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.