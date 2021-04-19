Александр Горбунов ( СталинГулаг) — о смысле акции 21 апреля 2021 года

Объявленная на ближайшую среду акция протеста соратников Алексея Навального выходит за рамки политической борьбы. Потому что её цель – не продвижение собственной идеологии, выкрики лозунгов или увеличение числа сторонников, её цель – привлечь внимание к фундаментальному вопросу: может ли государство убивать человека мучительной смертью? Нормально ли не давать врачам возможности оказать человеку помощь в критической ситуации? Эти страшные, казалось бы, недопустимые в 2021 году вопросы, совершенным образом меняют всю политическую повестку, перечеркивают годами выстраиваемые властью конструкции о противостоянии неких либералов и каких-то государственников. Нет больше никого. Теперь есть только те, кто считает, что убивать можно, и те, для кого это немыслимо