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Александр Горбунов ( СталинГулаг) — о смысле акции 21 апреля 2021 года

19.04.2021

Теперь есть только те, кто считает, что убивать можно, и те, для кого это немыслимо
Объявленная на ближайшую среду акция протеста соратников Алексея Навального выходит за рамки политической борьбы. Потому что её цель – не продвижение собственной идеологии, выкрики лозунгов или увеличение числа сторонников, её цель – привлечь внимание к фундаментальному вопросу: может ли государство убивать человека мучительной смертью? Нормально ли не давать врачам возможности оказать человеку помощь в критической ситуации? Эти страшные, казалось бы, недопустимые в 2021 году вопросы, совершенным образом меняют всю политическую повестку, перечеркивают годами выстраиваемые властью конструкции о противостоянии неких либералов и каких-то государственников. Нет больше никого. Теперь есть только те, кто считает, что убивать можно, и те, для кого это немыслимо
t.me/stalin_gulag/1586


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