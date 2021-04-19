На соратников Кадырова подали иск в немецкий суд из-за убийств геев

Жалобу в суд Германии «за преступления против человечности» подали Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и «Российская ЛГБТ-сеть»*. Как сообщает The Guardian, в обращении фигурируют спикер чеченского парламента Магомед Даудов, вице-премьер республики Абузайд Висмурадов и бывший начальник полиции Аргуна Аюб Катаев. Имена еще двоих не приводятся.
Заявление было подано в феврале. В нем правозащитники обвиняют чиновников и силовиков Чечни в незаконных задержаниях, пытках и убийствах людей из-за их сексуальной ориентации, а также в подстрекательстве к убийству. По их данным, жертвами и пострадавшими с февраля 2017 года стали не менее 150 человек.
Сообщается, что иск был подан в немецкий суд, так как законодательство этой страны позволяет привлекать к ответственности за преступления против человечности, даже если они совершены в другой стране. Если иск примут к рассмотрению, соратников Кадырова могут арестовать при въезде в Германию.
DW отмечает, что правозащитники ранее подавали иск в связи с преследованием геев в Чечне в международный уголовный суд, но в 2016 году Россия вышла и-под его юрисдикции.
О преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне первой в 2017 году сообщила «Новая газета». В материале рассказывалось о массовых задержаниях и казнях. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда опровергал эти сообщения и заявлял, что правоохранительные органы республики готовы содействовать проверке подобной информации. Власти Чечни одновременно отрицали существование гомосексуалов в республике.
*«Российская ЛГБТ-сеть» — организация-оператор сети, благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», внесен в список иноагентов.