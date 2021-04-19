«Росатом» теряет тендер на постройку энергоблока АЭС в Чехии

«Росатом» не сможет участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии после того, как власти страны обвинили во взрыве склада боеприпасов российские спецслужбы. Об этом изданию Novinky заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.



По его словам, в течение нескольких дней российская компания будет исключена из участников торгов. «Росатом» исключат из проверок безопасности, без чего нельзя участвовать в проекте. Компания также не сможет участвовать в строительстве в качестве субподрядчика, уточнил министр.

При этом проект АЭС не останавливается. В конкурсе примут участие три компании: французская EDF, североамериканская Westinghouse и южнокорейская KHNP.

Ранее власти Чехии обвинили российские спецслужбы, а именно Александра Петрова и Руслана Боширова, в причастности к взрыву боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила высылкой 20 сотрудников посольства Чехии.