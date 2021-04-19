The Times: в Великобритании разработали закон для защиты от «враждебных стран»

Работающие в Великобритании от имени правительств других стран, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие, предполагает новый закон о защите нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия. Как пишет The Times, тем, кто свое присутствие не зарегистрирует, будет грозить уголовное наказание. Премьер Борис Джонсон представит законопроект 11 мая, когда королева Елизавета II будет выступать с речью в парламенте, передает Forbes.

Британский реестр иностранных агентов будет базироваться на созданной в США системе. Британская разведка ранее призывала к созданию схожего реестра, указывая, что иностранные шпионы могут действовать безнаказанно, если их не поймают за получением информации о государственных тайнах.

В британском правительстве также хотят пересмотреть закон о государственной тайне, чтобы его можно было применять против людей, организующих кибератаки против страны из-за рубежа, пишет The Times. Сейчас закон распространяется только на находящихся за границей британских граждан.

Когда на прошлой неделе Вашингтон объявил о введении новых санкций против России в ответ на вмешательство в выборы, хакерские атаки и «оккупацию Крыма», в Лондоне заявили, что «разделяют обеспокоенность США» из-за «злонамеренной деятельности России». Великобритания также выступила в поддержку Чехии, заявившей, что офицеры ГРУ ответственны за взрыв боеприпасов в селе Врбетице и смерти двух человек.