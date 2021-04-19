Аккредитация, нагрудный знак и QR-код — СПЧ предложил требования к журналистам для работы на митингах

Совет по правам человека при президенте предлагает обязать журналистов, работающих на акциях протеста, числиться в специальном реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. Как пишет «КоммерсантЪ», документ уже разослан в полпредства как «руководство к действию», но члены профильной комиссии СПЧ по правам журналистов даже не обсуждали его.

Проект предложений СПЧ по «обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ», направлен на «снижение количества случаев необоснованных задержаний» представителей СМИ на публичных мероприятиях. Номерной знак и QR-код должен быть «доступным для верификации» сотрудниками полиции и Росгвардии. Практику аккредитации журналистов и блогеров для работы на митингах с занесением в специализированный реестр, пока предлагается распространить в нескольких регионах в качестве «пилота». В документе подчеркивается, что отсутствие в реестре не означает запрета на «освещение политических акций», нов этом случае журналист «должен понимать, что его деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге».

Документ «в качестве руководства к действию рассылается по полпредам в округах», сказал источник «Ъ», близкий к СПЧ. По его словам, далее предложения «спустят в МВД и администрации» для внедрения в пилотных регионах, «одним из них, скорее всего, станет Санкт-Петербург». Член СПЧ Николай Сванидзе рассказал, что знает о существовании проекта предложений, но подчеркнул, что в совете его не обсуждали. «Наша комиссия по правам человека в информационной сфере за них не голосовала, и я с предложениями не вполне согласен», — сказал он.