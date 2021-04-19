Владимир Милов покинул Россию

Политик Владимир Милов уехал из России в Европу, чтобы избежать возможного ареста. Об этом он сообщил в эфире канала «Навальный Live», эфир которого вел вместе с Леонидом Волковым.

«Мы посоветовались с коллегами и решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы», — сказал Милов, пояснив, что сейчас занимается международными связями и добивается усиления давления на российские власти.

Среди соратников Алексея Навального в Европе сейчас работают глава сети штабов Леонид Волков, директор ФБК* Иван Жданов и ряд других.

На прошлой неделе прокуратура Москвы потребовала признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями. Волков и Жданов в воскресенье объявили о проведении всероссийской акции протеста 21 апреля.

В том же эфире Волков объяснил утечку базы электронных адресов пользователей, зарегистрировавшихся сайте «Свободу Навальному!». По его словам, в этом виноват бывший сотрудник ФБК*, который «смог скачать почтовые логи сервера». Ранее Жданов уверял, что попавшие в интернет данные содержат только электронные адреса без уточняющих данных.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.