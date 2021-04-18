Москва высылает 20 чешских дипломатов

Россия в ответ на высылку 18 дипломатов из Праги объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Они должны покинуть страну до конца дня 19 апреля, говорится в сообщении МИД России.

Для вручения соответствующей ноты сегодня в министерство был вызван посол Чешской Республики Витезслав Пивонька. «Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», — сообщили в МИД.

Ранее власти Чехии сообщили о высылке 18 российских дипломатов Премьер-министр Анджей Бабич заявил о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Чешская полиция также объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова (Александр Мишкин и Анатолий Чепига).

Взрыв на чешском складе боеприпасов произошел в 2014 году. Тогда погибли два человека. Чешское издание Respect пишет, что оружие с этого склада собирались отправлять на Украину либо в Сирию. По его данным, Петров и Боширов устроили взрыв, причем он, вероятно, должен был произойти позже, при транспортировке груза за пределами Чехии.