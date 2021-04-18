Вашингтон: в случае смерти Навального Россию ждут последствия

Белый дом рассматривает варианты своей реакции на случай, если Алексей Навальный умрет в российской колонии, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы сообщили российскому правительству, что происходящее с Навальным в тюрьме, является их ответственностью, они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом», — сказал Салливан CNN. — Мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия».

Здоровье Навального стремительно ухудшается. Он держит голодовку, требуя допуска независимого врача, в ответ ему угрожают принудительным кормлением. Президент США Джо Байден в субботу заявил, что ситуация с Навальным «совершенно несправедлива и неприемлема».

Сторонники Навального анонсировали масштабную акцию протеста на 21 апреля — день оглашения Путиным обращения к Федеральному собранию.