«Времени нет, пора действовать», — заявляют коллеги Навального

«Времени нет — пора действовать. Речь уже не просто о свободе Навального, а о его жизни. Прямо сейчас его убивают в колонии, и ждать больше нельзя. Выходите на митинг в эту среду, 21 апреля, по местному времени. Зовите всех знакомых и выходите на центральные площади. Приезжайте в самый большой город, в котором можете оказаться вечером в среду: из райцентра — в областной центр, из Подмосковья — в Москву, на Манежную площадь. Нас ждет финальная битва добра с нейтралитетом. Даже не с нейтралитетом, а с абсолютным злом», — написал в своем ФБ Леонид Волков, добавляя, что власти, которые уже и так признали Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом, хотят объявить все структуры, связанные с Навальным экстремистскими организациями. А это значит, что у структур Навального по всей стране будут перекрыты банковские счета, любая помощь, любой твит видео или постов, перепечатка расследований Навального и его коллег будут объявлены экстремистскими материалами, предупреждают правозащитники.