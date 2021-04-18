Причастность ГРУ к взрыву в Чехии обсудят на встрече глав МИД ЕС

Вопрос о взрыве на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, в организации которого подозревают российские спецслужбы, обсудят на встрече глав МИД стран Евросоюза. Об этом заявил в Twitter первый вице-премьер и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек. Он добавил, что проинформировал послов страны при ЕС и НАТО, чтобы они также сообщили об этом деле.

Ранее стало известно, что Прага вышлет из страны 18 российских дипломатов, которых идентифицировали как сотрудников ГРУ и СВР. Кроме того, чешская полиция объявила в розыск по делу о взрыве Александра Петрова и Руслана Боширова (их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых называют организаторами отравления «Новичком» Скрипалей в Солсбери.

Взрыв на складе боеприпасов в чешском Врбетице произошел осенью 2014 года, погибли два человека. Издание Novinsky сообщило подробности расследования инцидента. Так, взрыв должен был помешать поставкам вооружения Украине. В октябре 2014 года, в частности 16 октября Петров и Боширов приезжали в Прагу и в Злинский край, как раз в те дни и произошел инцидент.