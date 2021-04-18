Байден назвал неприемлемой ситуацию с Навальным

«Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо, — ответил президент США Джо Байден на вопрос об ухудшающемся состоянии здоровья Алексея Навального. Его слова приводит Bloomberg.

Ранее один из врачей Навального Ярослав Ашихмин заявил, что анализы политика свидетельствуют о том, что «пациент может умереть в любой момент». Немедленно допустить независимого врача к политику потребовали от Владимира Путина депутаты региональных парламентов. С аналогичным требованием в отрытом письме выступили пять нобелевских лауреатов по литературе, а также другие всемирно известные деятели культуры.

Алексей Навальный находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта он держит голодовку, требуя допуска к нему независимых врачей.