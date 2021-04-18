Светлана Прокопьева: За что мы все сядем

А сейчас я вам расскажу, за что мы все сядем. Точнее, как. Каким будет механизм грядущих массовых репрессий.

(под словом "мы" я подразумеваю всех, кто не любит коллективного путина, ну вы сейчас сами все поймете)

Итак, сейчас штабы Навального признают экстремистскими организациями. Признают, признают – и даже не потому, что суды проштамповывают любые хотелки силовиков, а потому что "есть законное основание". Все продумано и подготовлено. Следите за руками:

Закон "О противодействии экстремистской деятельности" №114-ФЗ, и там среди определения таковой значится, в том числе:

…насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами

…нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии

…воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

- И САМОЕ ГЛАВНОЕ -

...публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением.

И вот, вздумается вам однажды заявить, что В.В.Путин "засиделся на своем посту" или "удерживает власть как-то слишком долго, мы на это не подписывались" – это, считай, обвинили его в захвате власти, то есть насильственном изменении основ конституционного строя. Или вы пишете, что правительство работает неэффективно, "грабит и так бедных людей" или какому-нибудь конкретному инвалиду, ветерану, сироте не предоставило положенное по закону лекарство, матпомощь, жилье – и вот уже обвинение по следующему пункту, нарушение прав, свобод и законных интересов в зависимости от социальной принадлежности. Или вы поймали за руку директора школы, больницы, учреждения, который угрожает увольнением сотрудникам за неправильное голосование — это обвинение в воспрепятствовании осуществлению гражданами их избирательных прав.

Ну и конечно же, все это будет "публичное заведомо ложное обвинение".

Любую критику власти по этой схеме можно подвести под понятие экстремистской деятельности. Чем занимались штабы Навального? Критикой власти. Бинго!

Если вы думаете, что я очень преувеличиваю, то не думайте. Ровно по этой логике получала предупреждение Роскомнадзора газета "Псковская губерния" за мою статью про путинские выборы-2018. Правда, со статьей 282 УК этот закон вроде бы не бьется пока, но думаю, что дело поправимое.

А когда штабы Навального признают экстремистскими организациями, уголовные дела лепить можно будет просто тысячами – за демонстрацию символики, распространение литературы, футболки, кружки, вот это все. Тревожный чемоданчик теперь лучше собрать каждому в этом фейсбуке.

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