СМИ: Великобритания направляет военные корабли в Черное море

Два корабля ВМС Великобритании в мае отправят в Черное море. Таким образом планируется продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне наращивания вооруженных сил России у ее границ.

Об этом пишет газета The Sunday Times. Ее источники сообщили о том, что речь идет об эскадронном миноносце и фрегате авианосной ударной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море. Они пойдут в Черное море через пролив Босфор при поддержке авианосца HMS Queen Elizabeth с истребителями F-35 и вертолетами Merlin на борту. Авиация нужна для помощи кораблям «в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации».

Маневр должен продемонстрировать солидарность с Украиной и союзниками в НАТО после того, как США отменили поход своих судов в Черное море. О миссии авианосца британский Королевский военно-морской флот объявил еще в феврале. Весной стали появляться новости о том, что Россия стягивает вооруженные силы к границе с Украиной, сообщалось о большом военно-полевом лагере в Воронежской области, а численность войск в этом районе и в Крыму называли максимальной с 2015 года.

США в апреле сообщили об отмене прохода своих кораблей в Черное море, связав это с необходимостью не создавать дополнительной напряженности в регионе. Ранее Вашингтон, а также другие страны выразили обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе и новостями о наращивании военных сил России возле украинских границ. Минобороны России выпустило бюллетень, по которому останавливает проход иностранных военных и других государственных судов в некоторых районах Черного моря до конца октября. НАТО потребовало обеспечить свободу судоходства в связи с международными обязательствами.