Региональные депутаты требуют от Путина предоставить Навальному медицинскую помощь

Депутаты региональных парламентов в открытом письме президенту России Владимиру Путину потребовали немедленно допустить независимого врача к Алексею Навальному.

«Состояние здоровья политического заключенного Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается. Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья», — говорится в обращении.

Его авторы происходящее с политиком называют «покушением на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти». По их мнению, ответственность за жизнь Навального несет лично Путин.

Под заявлением подписались парламентарии из Мосгордумы, Заксобрания Петербурга, Карелии и Псковской области.

Ранее один из врачей Навального Ярослав Ашихмин заявил, что анализы политика свидетельствуют о том, что «наш пациент может умереть в любой момент».

«Калий 7,1 ммоль/л (это очень много), рост креатинина более чем на 50%, мочевая кислота > 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота «забила» канальцы нефронов почек). Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца», — написал он в Facebook.