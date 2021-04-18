В Москве и Петербурге начали собирать поручительства за журналистов DOXA

В организациях Москвы и Петербурга начали собирать личные поручительства за сотрудников студенческого журнала DOXA.

На сайте DOXA объясняется, что эти документы могут помочь защите журналистов в суде, так как приобщаются к делу и являются аргументом для смягчения меры пресечения.

В Москве поручительства собирают в книжных магазинах «Фаланстер» и «Циолковский», кооперативе «Сияние», а также в кафе «Кооператив Черный» и «Парос». В Петербурге с сегодняшнего дня личное поручительство можно подать в книжном магазине «Все свободны», баре «Хроники», ДК «Розы», «Открытом пространстве», студии «Сдвиг» и в пиццерии «Daner Pizza».

На сайте DOXA подробно объясняется, зачем нужны личные поручительства. «Оно означает, что один человек поручается за другого и обещает, что он не сбежит из страны и не будет давить на свидетелей. В деле против редакторов DOXA нет свидетелей, на которых можно было бы надавить (да и зачем?), а из страны никто из задержанных журналистов уехать не может: у них отобрали загранпаспорта».

Коллектив журнала также напоминает, что поручительства, в отличие от петиций, имеют правовой статус. На сайте опубликована форма для заполнения документа.

Сегодня в Москве также состоится благотворительный фестиваль #МыТожеDOXA, он пройдет в баре «Ровесник».

Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич задержали 14 апреля, в редакции и по их местам жительства прошли обыски. Коллективу DOXA вменяется вовлечение подростков в противоправные действия за видеоролик в поддержку студентов и школьников, столкнувшихся с давлением из-за акций протеста. Всем четверым суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, им можно выходить из дома только на одну минуту в сутки и запрещено пользоваться интернетом.