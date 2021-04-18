Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова и высылает дипломатов

Власти Чехии сообщили о высылке 18 российских дипломатов из-за взрыва на складе боеприпасов в 2014 году. Также там объявили в розыск сотрудников ГРУ, которые известны как Александр Петров и Руслан Боширов — их же называли причастными к покушению на Скрипалей.

В субботу, как сообщает «Интерфакс», премьер-министр Чехии Анджей Бабич собрал экстренную пресс-конференцию, на которой заявил о причастности российских спецслужб к взрыву. Глава МВД сообщил, что у российских дипломатов есть 48 часов на то, чтобы уехать из страны.

Александр Петров и Руслан Боширов (их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига) объявлены в розыск чешской полицией. Это те же сотрудники ГРУ, которых обвинили в попытке отравления Скрипалей «Новичком» в Великобритании в 2018 году.

Взрыв на чешском складе боеприпасов, о котором идет речь, произошел в 2014 году. Тогда погибли два человека. Чешское издание Respect пишет, что оружие с этого склада собирались отправлять в Украину либо в Сирию. По его данным, Петров и Боширов въехали в страну по тем же паспортам, что использовали спустя несколько лет ля поездки в Солсбери и устроили взрыв, причем он, вероятно, должен был произойти позже, при транспортировке груза за пределами Чехии.