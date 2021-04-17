Нобелевские лауреаты, писатели, актеры, журналисты призвали Путина допустить к Навальному врача

Президенту Путину,

В настоящее время Алексей Навальный содержится в исправительной колонии, которую многие юристы и правозащитники считают одной из самых суровых в России. Как уже известно во всем мире, состояние его здоровья ухудшается, он находится в критическом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи.

У Алексея Навального проявляются симптомы тяжелого неврологического расстройства –постоянные боли в спине и потеря чувствительности ног и рук. Кроме того, он страдает от сильного кашля и лихорадки. Как гражданин России он имеет законное право на обследование и лечение у врача по своему выбору. Будучи лишенным этого права, 30 марта в знак протеста он начал голодовку.

Мы призываем Вас, господин Президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он нуждается и на которые он имеет право по российскому законодательству. Как лицо, давшее клятву соблюдать закон, Вы обязаны это сделать.

Джей Джей Абрамс

Светлана Алексиевич

Кристофер Бакли

Кен Барнс

Нил Гейман

Генри Луис Гейтс-мл.

Луиза Глюк

Сэм Грин

Дэвид Духовны

Патрик Зюскинд

Том Йорк

Эммануэль Каррер

Кристофер Кларк

Дж. М. Кутзее

Бенедикт Камбербетч

Алан Камминг

Рейчел Каск

Дэниэль Кельман

Этгар Керет

Давид Лагенркранц

Марк Леви

Джуд Лоу

Линг Ма

Бен Макинтайр

Наташа Макэлхоун

Хилари Мантел

Аньес Мартен-Люган

Кэтрин Мерридейл

Герта Мюллер

Петер Надаш

Сильвия Назар

Билл Найи

Сьюзен Носсель

Амели Нотомб

Майкл Ондатже

Орхан Памук

Ричард Пауэрс

Роберт Пестон

Мария Попова

Эллендея Проффер Тисли

Джордж Пэккер

Ванесса Редгрейв

Дэвид Ремник

Арундати Рой

Дж. К. Роулинг

Салман Рушди

Джон Рэй

Нитин Сауни

Саймон Себаг Монтефиоре

Питер Сингер

Кристин Скот Томас

Али Смит

Тимоти Снайдер

Джульет Стивенсон

Том Стоппард

Филипп Сэндс

Колм Тойбин

Орландо Файджес

Рейф Файнс

Ниал Фергюсон

Хью Фернли-Уиттингстол

Стивен Фрай

Антония Фрейзер

Роберт Харрис

Мэтт Хейг

Дэвид Хэйр

Саймон Шама

Элиф Шафак

Аманта Швеблин

Арт Шпигельман

Тим Уайнер

Саймон Уинчестер

Бьорн Ульвеус (ABBA)

Сэр Ричард Дж. Эванс

Мартин Эмис

Энн Эпплбаум

Луиза Эрдрич