Иван Жданов: Мы продолжим работу

Прокуратура потребовала признать ФБК* и Штабы Навального экстремистскими организациями.

А вот это, действительно, мощно, что уж там.

Мы умеем работать в условиях постоянных обысков и замороженных счетов, в условиях административных арестов и уголовных дел. Мы строили нашу политическую организацию десять лет, научились выживать под немыслимым прессингом, меняться, быть эффективными и побеждать в самых невозможных ситуациях. И при этом всегда, каждую минуту вели нашу деятельность исключительно мирно и исключительно законно. Мирные митинги, участие в выборах, антикоррупционные расследования, наблюдение, общественный активизм.

В 2019 году нас попытались уничтожить как организацию с помощью "дела ФБК*". Мы справились — несмотря на блокировку всех счетов, вынос всей техники, сотни обысков. В 2020 году Путин зашел с козырей и попытался решить вопрос раз и навсегда, убив Алексея Навального. Но он выжил. А мы как организация стали еще сильнее.

Что могло быть хуже?

Теперь мы знаем.

2021 год станет самым трудным для нас. Алексей Навальный в тюрьме, 18 дней голодовки, на грани отказа жизненно важных органов. Мы готовим самый большой митинг в истории России — и готовим разгром "Единой России" на выборах осенью. Делаем это мирно, прозрачно, открыто. И Путин отвечает на это тоже предельно понятно — анонсируя широкомасштабные политические репрессии.

Нет больших сомнений в том, какое решение примет путинский «суд» по иску прокуратуры. Довольно скоро ФБК* и Штабы Навального окажутся «экстремистскими организациями».

Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК* или в одном из региональных штабов (официальной работы, вбелую, с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае. А в худшем — уголовные дела даже для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях. Вряд ли до этого дойдет, но уж говорю как есть — в ситуации, когда у Кремля сорвало башню, надо быть готовыми к любому безумию.

Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен. Не согласен с дворцами и ростом цен, повышением пенсионного возраста и коррупцией. Кто готов протестовать против этого — всех теперь объявят экстремистами.

Совершенно очевидно, что новая атака Кремля связана с готовящимся митингом (http://free.navalny.com/) и с выборами в сентябре (http://votesmart.appspot.com/). Так что понятно, каким должен быть ответ: проводить митинг (возможно, это вообще последний митинг в ближайшие несколько лет), и побеждать на выборах (возможно, это вообще последние выборы на много лет вперед).

Нам предстоит найти ответы на очень непростые вопросы. Как обеспечить безопасность сотрудников, волонтеров, сторонников; как вести работу в новых условиях. Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу — мирно, публично, эффективно. Россия будет свободной!

Иван Жданов, директор ФБК*

Леонид Волков, руководитель штабов Навального

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.