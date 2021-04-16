Российские чиновники опубликовали декларации о доходах

Судя по документам на сайте Кремля, доход президента за прошлый год составил 9,99 млн, что примерно на 270 тыс. рублей больше, чем в 2019. В списке задекларированного имущества квартира площадью 77 кв. м., гараж, два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Максимальным зарегистрированный доход президента был в декларации 2017 года, тогда он составил 18,7 млн рублей — это объяснили тем, что глава государства продал участок на 1,5 тыс. кв. м.
Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2010 году 19,8 млн рублей, что почти вдвое больше, чем у Владимира Путина, и на 1,6 млн рублей превышает доход Мишустина в 2019 году. Список имущества в декларации не изменился: Мишустину принадлежат земельный участок в 5,5 тыс. кв. м., жилой дом (861 кв. м.) и квартира площадью более 141 кв. м. Доход жены премьер-министра составил 63,9 млн рублей.
Доходы зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева после ухода из правительства выросли на 64%. В 2020 году он получил 18,1 млн рублей, что на 7 млн больше, чем в 2019-м. У него есть квартира площадью 367,8 кв. м., два автомобиля ГАЗ и земельный участок в пользовании.
Больше всех в правительстве в 2020 году заработал глава Минпромторга Денис Мантуров — 740,4 млн рублей. Его супруга зарегистрировала доход в 13,6 млн. Вторым по размеру заработка идет глава Минтранса Виталий Савельев с 359,4 млн рублей (до ноября 2020 года Савельев возглавлял «Аэрофлот»). Третий в списке — глава Минэнерго Николай Шульгинов с заработком в 201,6 млн.
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко составил 17,4 млн рублей, в ее собственности — дачный участок, сама дача с хозяйственным блоком и прилегающим склоном, квартира, машиноместо, три строения и один недострой.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заработал в 2020 году 84 млн рублей, что более на 16 млн меньше, чем в 2019-м.
В администрации президента самый высокий личный доход у помощника Владимира Путина Игоря Левитина — 43 млн рублей. Наибольшим семейным заработком может похвастаться пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вместе с женой Татьяной Навкой в 2020 году он получил 225,4 млн рублей, большую часть суммы заработала Навка.