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Российские чиновники опубликовали декларации о доходах

16.04.2021

Чиновники Кремля и правительства отчитались о доходах за 2020 год. Владимир Путин заработал около 10 млн рублей. 

Судя по документам на сайте Кремля, доход президента за прошлый год составил 9,99 млн, что примерно на 270 тыс. рублей больше, чем в 2019. В списке задекларированного имущества квартира площадью 77 кв. м., гараж, два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Максимальным зарегистрированный доход президента был в декларации 2017 года, тогда он составил 18,7 млн рублей — это объяснили тем, что глава государства продал участок на 1,5 тыс. кв. м. 

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2010 году 19,8 млн рублей, что почти вдвое больше, чем у Владимира Путина, и на 1,6 млн рублей превышает доход Мишустина в 2019 году. Список имущества в декларации не изменился: Мишустину принадлежат земельный участок в 5,5 тыс. кв. м., жилой дом (861 кв. м.) и квартира площадью более 141 кв. м.  Доход жены премьер-министра составил 63,9 млн рублей. 

Доходы зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева после ухода из правительства выросли на 64%. В 2020 году он получил 18,1 млн рублей, что на 7 млн больше, чем в 2019-м. У него есть квартира площадью 367,8 кв. м., два автомобиля ГАЗ и земельный участок в пользовании. 

Больше всех в правительстве в 2020 году заработал глава Минпромторга Денис Мантуров — 740,4 млн рублей. Его супруга зарегистрировала доход в 13,6 млн. Вторым по размеру заработка идет глава Минтранса Виталий Савельев с 359,4 млн рублей (до ноября 2020 года Савельев возглавлял «Аэрофлот»). Третий в списке — глава Минэнерго Николай Шульгинов с заработком в 201,6 млн. 

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко составил 17,4 млн рублей, в ее собственности — дачный участок, сама дача с хозяйственным блоком и прилегающим склоном, квартира, машиноместо, три строения и один недострой. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заработал в 2020 году 84 млн рублей, что более на 16 млн меньше, чем в 2019-м. 

В администрации президента самый высокий личный доход у помощника Владимира Путина Игоря Левитина — 43 млн рублей. Наибольшим семейным заработком может похвастаться пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вместе с женой Татьяной Навкой в 2020 году он получил 225,4 млн рублей, большую часть суммы заработала Навка.

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