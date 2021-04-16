Прокуратура требует признать «штабы Навального» экстремистскими организациями

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре утверждается, что организациями «осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной». Иск прокуратуры рассмотрит Московский городской суд.
*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.