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Прокуратура требует признать «штабы Навального» экстремистскими организациями

16.04.2021

Прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими «Штабы Навального» и уже признанный иноагентом ФБК*.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре утверждается, что организациями «осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной». Иск прокуратуры рассмотрит Московский городской суд.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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