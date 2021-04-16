Более 120 преподавателей ВШЭ вступились за DOXA

Преподаватели НИУ-ВШЭ собирают подписи под открытым письмом в поддержку DOXA. Также в поддержку редакции выступил профсоюз «Университетская солидарность».

Обращение педагогов опубликовал журнал ТрВ-Наука. Преподаватели НИУ ВШЭ выражают солидарность со своими студентами — сотрудниками журнала, и называют дело против них преследованием за журналистскую и правозащитную деятельность.

В письме говорится о том, что «DOXA появилась в 2017 году как инициатива студентов Вышки и сразу привлекла к себе внимание смелостью и готовностью поднимать сложные вопросы о жизни молодых людей». Преподаватели обращают внимание, что журнал освещает все проблемы студентов, в том числе выступая в защиту тех, кто подвергается преследованию.

«С сожалением вынуждены констатировать, что в 2021 году в России это является поводом для уголовного дела», — говорится в письме.

«Мы считаем, что преподавание не сводится к передаче знаний. На занятиях мы защищаем здравый смысл и учим отличать истину от лжи, учим формировать собственное мнение и отстаивать его. Мы верим, что образование позволяет человеку стать свободнее, и считаем это важной миссией университета. Мы переживаем за наших студентов — за тех, кто учится сейчас, и за тех, кто уже выпустился. Их жизнь — это часть нашей жизни», — пишут преподаватели.

Авторы обращения называют преследование журналистов DOXA противоречащим здравому смыслу и призывают прекратить дело против них, а также предлагают преподавателям всех вузов России присоединиться к письму. «Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить», — отмечают они.

Также в защиту DOXA выступил профсоюз «Университетская солидарность». Его сопредседатели и профком ячейки в ВШЭ выпустили заявление, в котором потребовали снять ограничения с сотрудников журнала и прекратить преследования активистов и журналистов. В профсоюзе также отмечают, что мера пресечения, избранная судом, нарушает право студентов на образование.

14 апреля в редакции DOXA и по местам жительства его сотрудников прошли обыски. Они связаны с делом о вовлечении подростков в совершение противоправных действий —речь идет о видеоролике в поддержку учащихся, на которых оказывалось давление в школах и вузах и-за участия в митингах. Ранее DOXA удалила этот ролик по требованию Роскомнадзора.

Суд избрал для Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич меру пресечения в виде запрета определенных действий: им нельзя выходить на улицу с 00:00 до 23:59 до 14 июня и пользоваться интернетом. Фактически это означает домашний арест. За редакцию DOXA вступились СМИ, мировые ученые и студенты ЕУ в Петербурге. Сообщается, что СК решил вызывать сотрудников журнала на допросы ежедневно до конца мая.