Алексей Макаркин о заявлении Байдена по России

Итак, что было сказано. США вводят умеренные санкции и рассчитывают на то, что Россия будет столь же умеренной. Российскому президенту предлагается встреча для обсуждения насущных проблем. Конечно, главное для Байдена – это климат, но можно обсудить и набор других вопросов международной политики, от стратегической стабильности до Ирана и Северной Кореи. При этом Россия не должна вмешиваться в украинские дела.

Что не сказано, но подразумевалось:

1. За Россией не признаются никакие сферы влияния, второй Ялты не будет. Никаких неформальных прав (исторических, геополитических и др.) России на особые отношения с Украиной не признается.

2. США намерены определять повестку будущего диалога с Россией. При этом они не отказываются от взаимодействия с российской оппозиций, но не будут акцентировать этот вопрос на саммите (хотя тема прав человека останется на официальном уровне – по аналогии с временами Картера и Рейган).

3. Если Россия отказывается от диалога, то ответственность в публичном пространстве будет возложена на нее (с точки зрения мирового общественного мнения, любой диалог лучше отсутствия такового).

4. При этом союзников у России не будет – Китай, несмотря на жесткую полемику с США в Анкоридже, не намерен бойкотировать американцев и сам стремится получить выгоду от климатической политики.

5. США оставляют за собой право на новые меры экономического характера - Минюст уже объявил, что изучает десятки российских компаний на предмет возможного введения санкций.

6. Степень применения формальных и неформальных санкций (настоятельных рекомендаций американским и другим компаниям относительно несотрудничества с Москвой) будет зависеть от характера двустороннего диалога.

7. Трамп искренне хотел пойти на диалог с Россией, но не мог по внутриполитическим причинам. Байден может (его никто не подозревает в тайной работе на Москву), но на своих условиях.

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