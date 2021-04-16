СК решил допрашивать журналистов DOXA каждый день до конца мая

СК выписал редакторам журнала DOXA повестки на ежедневные допросы до конца мая. Армена Арамяна хотят допрашивать каждый рабочий день до 24 мая. Всего пройдет 24 допроса. Владимира Метелкина до 31 мая собираются допросить 29 раз. Аллу Гутникову следователи тоже будут допрашивать до конца мая.

«Все понимают, что происходящий сюрреализм имеет своей целью оказать давления на DOXA и студенчество», — пишет адвокат Дмитрий Захватов.

14 апреля в редакции DOXA и дома у журналистов прошли обыски. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий за видео в поддержку студентов и школьников, подвергшихся давлению в вузах и школах из-за участия в акциях протеста. Суд назначил им запрет определенных действий на два месяца до 14 июня: им нельзя выходить из дома с 00:00 до 23:59 и пользоваться интернетом, что де-факто означает домашний арест.