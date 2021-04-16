Оператора признанного иноагентом ФБК* приговорили к двум годам колонии за твиты

Тушинский суд Москвы приговорил Павла Зеленского к двум годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Светлана Байтурина.

Дело рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Оператора ФБK* Зеленского взяли под стражу в зале суда, до этого в феврале его отпустили из СИЗО под домашний арест.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Эксперты МВД нашли призывы к экстремизму в твитах Зеленского о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. Он полностью признал вину. Его коллеги предполагали, что на Зеленского оказывалось давление в СИЗО. После признания вины он отказался от адвоката.