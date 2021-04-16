Алексей Навальный: Жизнь удивительно ходит по кругу.

И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости.



А я слушал и возвращался в детский сад. Мне 3 года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы. А я сквозь слезы, но говорю нет. А женщина тоже обещает меня накормить силой, спеленать и руки связать.



Но и разница большая. В детском саду я инстинктивно понимал, что не имеют права меня кормить мерзкой вареной куриной кожей. А сейчас я просто показываю пальцем в пункт закона и говорю: извините. Не надо меня кормить принудительно. Я и сам поем. Вот ведь мое абсолютно гарантированное право: на осмотр независимым гражданским врачом. Почему же вы отменили это право в отношении именно меня, и добиваться его нужно голодовкой?



А ответ-то простой, хоть и состоит из двух частей:



а) они боятся, что выяснится, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением. Тем, старым. Или каким-то новым, я уж не удивлюсь

б) общее правило заключения в том, что человек для системы - раб. Тем более политзаключенный. ему всегда и во всем положено отказывать. А если протестует, то лучше принудительно кормить, чем выполнять законные требования.



Так что еще раз понимаю: не только за себя протестую, но и за сотни тысяч таких же бесправных. Только у них еще и инстаграма нет, чтобы туда написать. Вот.



Голова моя сильно кружится, но пока хожу, потому что чувствую вашу поддержку. Спасибо!

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