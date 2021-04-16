Медиамагната из Гонконга приговорили к 14 годам тюрьмы за причастность к акциям протеста

Суд вынес приговор владельцу гонконгского издания Apple Daily и компании Next Digital Джимми Лаю. Он получил 14 лет заключения за причастность к двум массовым акциям протеста в 2019 году.

Как сообщает South China Morning Post, срок был сложен из нескольких, по каждой акции приговор выносили отдельно. Кроме того, 11 лет тюрьмы с отсрочкой получил основатель Демократической партии Мартин Ли, семерых бывших оппозиционных депутатов приговорили к срокам от восьми до 18 месяцев заключения.

В общей сложности Джимми Лаю было предъявлено восемь обвинений, два из них — по закону о нацбезопасности Гонконга, который предусматривает пожизненный срок за подрыв власти и сепаратизм.

Оппозиционного медиамагната задержали в феврале 2020 года за участие в незаконных собраниях и угрозы, в августе того же года он был арестован. 73-летний Лай известен как критик китайской политики, он также лично участвовал в протестах и встречался в США с госсекретарем Майком Помпео.

Акции протеста в Гонконге начались летом 2019 года из-за попыток властей принять законопроект об экстрадиции правонарушителей из автономии в Китай. Также протестующие требовали реформировать законодательство о выборах и провести расследование избиения демонстрантов. С 2020 года материковый Китай ужесточает политику в отношении Гонконга, там ограничили его автономию, а в 2021 году изменили избирательное законодательство, получив больше контроля над составом местного законодательного совета. 1 апреля сообщалось, что известных протестующих в Гонконге, в том числе Джимми Лая, признали виновными в организации протестов.