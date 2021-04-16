«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» обратилась в ЕСПЧ из-за признания ее проектов иноагентами

Московское отделение «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»обратилось в ЕСПЧ из-за того, что ее проекты в России признали иностранными агентами и из-за связанных с этим ограничений.

«Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека признает действия российских властей именно тем, чем они являются — попыткой подавить свободу слова и право народа России на доступ к информации; опасным прецедентом, имеющим место в то время, когда независимые СМИ находятся под угрозой по всему миру», — заявил глава корпорации Джейми Флай.

«Радио Свобода»* просит Европейский суд по правам человека принять обеспечительные меры, так как корпорация и ее гендиректор могут понести «невосполнимый ущерб», и ввести запрет на исполнение судебных решений по протоколам в отношении организации. По мнению представителей издания, власти России нарушают в отношении него право на свободу слова и свободу выражения мнения.

Ранее стало известно, что сотрудникам московского офиса медиакорпорации предложили уехать из России, часть из них в мае перевезут в Прагу и Киев. Роскомнадзор составил в общей сложности 390 протоколов в отношении «Радио Свобода»* из-за отсутствия маркировки СМИ-иностранного агента. По 260 материалам суд оштрафовал медиа на 71,5 млн рублей.

*«Радио Свобода» — организация внесена в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.