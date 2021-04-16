В России завели более 80 уголовных дел за заражение COVID-19

82 уголовных дела возбуждено в России по фактам заражения коронавирусом других людей по неосторожности. Это цифра за 2020 год, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, передает «Интерфакс».

«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. 82 уголовных дела возбуждено», — сказал Горовой в рамках пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий - предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Москве также расследуется «санитарное дело», возбужденное после акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники политика, которых обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.