Редакторы DOXA обжаловали запрет выходить из дома

В жалобах, которые цитирует глава «Агоры» Павел Чиков, говорится, что выводы суда «не соответствуют обстоятельствам уголовного дела и материалам, представленным следователем». В документах указывается, что ни один подросток из тех, что фигурируют в материалах дела, не подтвердил факт знакомства с редакторами журнала и не сказал, что у него возник мотив участвовать в акциях протеста из-за публикации видеоролика.
Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич из DOXA задержали 14 апреля, в редакции и по местам их жительства прошли обыски по делу о вовлечении подростков в участие в митингах. Причиной стала публикация видеоролика в поддержку учащихся, у которых начались проблемы в школах и вузах из-за акций протеста. Видео было удалено по требованию Роскомнадзора, затем DOXA подала в суд на ведомство. Четверым редакторам DOXA суд назначил запрет выходить из дома с 00:00 до 23:59 и пользоваться интернетом до 14 июня, фактически это означает домашний арест.
Российские СМИ призвали прекратить преследование журналистов. Накануне также было опубликовано открытое письмо около 60 исследователей из университетов США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран, в числе подписавшихся — ученые Джудит Батлер и Славой Жижек.
«Предположение, что студенты нуждаются в защите от DOXA, примечательно. Только тот, кто использует образование для производства послушания, объявляет критическое мышление вне закона как вредоносное», — говорится в обращении.
Помимо этого, открытое письмо в поддержку DOXA запустили студенты Европейского университета в Петербурге. Они выразили солидарность с коллективом журнала и потребовали закрыть дело, назвав его политически мотивированным.