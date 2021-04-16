Аббас Галлямов: Зачем Навальному Коран?

Российские соцсети обычно очень живо реагируют на любую информацию, касающуюся Навального. Что оппозиционер сказал, что он сделал, кашляет ли, худеет ли - люди очень бурно всё это обсуждают. А вот новость относительно планов Навального изучить Коран откликов не вызвала. Её встретили буквально гробовым молчанием. Похоже, что народ просто её не понял, а не поняв, не смог и определиться со своим к ней отношением. «Что?! Навальный?.. Коран?.. При чем тут Коран?.. Не понимаю».

Ну во-первых надо начать с того, что желание развиваться и узнавать что-то новое, является естественным для нормального человека. Я вот тоже Библию изучаю, хотя никаким христианином, конечно, не являюсь, да и вообще религиозным человеком меня назвать трудно. Сделав эту небольшую оговорку, я впрочем предлагаю тему обычных человеческих желаний закрыть. Судя по тому как смело Навальный отправился в российскую тюрьму (читай: поставил на кон свою жизнь), он не обычный человек. Он политик до мозга костей, поэтому оценивая его мотивы, в первую очередь надо думать об их политической составляющей. В этой связи хочу отметить два момента.

Первый связан с приемом, который политтехнологи называют «компенсацией антиобраза». Напомню, что одной из проблемных зон образа Навального является обвинение в том, что он националист. Недавно даже Amnesty International на него купилась. Так вот, интерес к Корану в этот образ явно не вписывается. Он его буквально разламывает. Русский националист, изучающий Коран? Как говорится, не смешите мои Искандеры.

Вторая составляющая связана с пониманием необходимости искать выходы на новые аудитории. Кто у нас в стране самый пассионарный? Мусульмане, особенно кавказские. Помните, как вы все тем чеченцем, который на митинге с омоновцами дрался, восхищались? Мусульмане, конечно, публика консервативная, но ведь и в этой среде протестные настроения крепнут. А может Коран и станет ключиком к сердцам недовольных жителей кавказских республик? И может не случайно Кадыров так взволновался?..

В общем, оппозиционеры, читайте Коран. Как минимум, эстетическое удовольствие получите. Как сказал в своём «Подражании Корану» Пушкин: «Плохая физика, зато какая смелая поэзия!»

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