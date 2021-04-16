МИД Украины выразил протест из-за планов России закрыть Керченский пролив

Россия планирует закрыть район Керченского пролива для военных кораблей и иностранных судов, заявил МИД Украины. По мнение ведомства, это нарушает международное право.

В сообщении МИД Украины говорится, что Россия планирует закрыть часть акватории в связи с военными учениями до конца октября. В ведомстве заявляют, что такие действия грубо нарушают право на свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, а также «являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства». Ведомство выразило протест и призвало страны-партнеры усилить давление на Москву. По Конвенции ООН Россия не может препятствовать транзиту судов через пролив к портам Азовского моря.

Минобороны сообщало о планах закрыть некоторые районы акватории Черного моря с 24 апреля по 31 октября, но о Керченском проливе в документе не говорилось. 14 апреля Черноморский флот сообщил о выходе боевых кораблей в Черное море для учений. Ранее стало известно о наращивании вооруженных сил России у границы с Украиной.