В Чечне жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса

Жители Чечни сообщили о том, что их принуждают делать прививки от коронавируса. По данным издания «Кавказский узел», сотрудников детского сада заставляют ставить вакцину под угрозой увольнений, при этом чиновники игнорируют справки о противопоказаниях по состоянию здоровья.

9 апреля в соцсетях появилась видеозапись, на которой житель села Гойты извинялся за свои слова о том, что отказавшиеся делать прививку от коронавируса останутся без пенсии. Пользователи рассказали, что ранее уже появлялись подобные записи. Издание пишет, что еще в январе в Чечне начали жаловаться на принуждение к вакцинации под угрозой увольнения. Некоторые рассказывали, что готовы остаться без работы, чтобы не делать прививку. Появлялись также аудиозаписи, на которых чиновник якобы сообщает сотрудникам детских садов Надтеречного района о необходимости пройти вакцинацию.

«Беседуйте с ними у себя в детсаду, разборки делайте там же. Вы ведёте работника, который уже знает, что идёт на вакцинацию и делает это намеренно. Пусть это будет хоть один человек. А избежать этого не удастся никому. Кто откажется, будут увольнять. Большинству работников кажется, типа, уволятся они с работы и смогут избежать вакцинацию. Не смогут. Потом идёт этап: дома, по месту прописки будут ходить участковые. Полностью соцвыплаты: пенсии, пособия - их не будут выплачивать тем, кто отказался от вакцинации», — заявляет человек, которого называют сотрудницей администрации.

«Кавказский узел» со ссылкой на жителей Чечни также сообщает о случае, когда тяжело больному ребенку пытались поставить прививку, несмотря на наличие противопоказаний.

В январе издание рассказывало, что жители Чечни покупают справки о якобы сделанной прививке от коронавируса. В среднем документ обходится в 1,5-3 тыс. рублей.