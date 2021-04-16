Группа «Ногу свело» переносит тур из-за давления «важных кабинетов»

Лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский, который не раз выступал в поддержку политзаключенных, сообщил о переносе тура по Сибири из-за давления на организаторов концертов.

«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт #ногусвело состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют», — рассказал музыкант.

По словам Покровского, тур переносится на осень, хотя он сам «абсолютно здоров, продажи билетов идут отлично, города готовы нас принять, а группа боевой готовности». «Всем понятно, откуда ноги растут», — отметил он.

Ранее Покровский и его группа выпускали видеоклип о протестах в Белоруссии. Музыкант также выступал в поддержку Алексея Навального,