Юрий Дудь о преследовании журналистов

У журналиста Романа Анина (писал про панамские оффшоры чиновников, многомиллионную недвижимость силовиков и их связи с криминальным миром, стремительное обогащение людей из окружения Владимира Путина) обыскивают квартиру и изымают технику. Сейчас он свидетель по уголовному делу, но в любой момент может стать обвиняемым.

У журналистов издания Докса (пишут о политическом преследовании молодых людей, домогательствах преподавателей к студентам) обыскивают квартиры и офис; им предъявляют обвинение в вовлечении несовершеннолетних в протесты (это уголовная статья) и назначают запрет определенных действий на два месяца (запрет, почти не отличимый от домашнего ареста).

В одном из осенних выпусков «вДудя» Светлана Прокопьева из Пскова очень просто и очень точно сформулировала суть работы журналиста:

«Ну это как с дворника спрашивать. Вот он подмел улицу – стали трещины видны на асфальте. Негодяй. Под песком было невидно. Его работа – подметать улицу, наша работа – распространять информацию».

Поэтому если вдруг вы думаете, что репрессии, которыми государство взялось за журналистов независимых медиа на этой неделе, это проблемы Королевства Садового Кольца, просто перечитайте цитату выше.

И представьте, что будет, если вдруг абсолютно все перестанут замечать мусор вокруг. В какой-то момент он превратится в горы, а затем – все вокруг обернется зловонной и непригодной для жизни помойкой.



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